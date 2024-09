Insieme in Rosa. Moda solidale nel Castello

Una serata tutta fashion e solidarietà, quella in programma venerdìdalle 17 tra le mura del Castello di Castiglione dove sfileranno pazienti e medici della Asl che indosseranno gli abiti di Toscano Collezioni e Yves Couture by Giada Ghini.

L’evento – che avrà come madrina la celebre stilista Regina Schrecker, da sempre icona di stile – è organizzato dalla onlus Insieme in Rosa e l’intero ricavato sarà destinato all’acquisto di sistemi di immobilizzazione per la nuova Radioterapia dell’ospedale Misericordia di Grosseto.

Presenterà la sfilata la giornalista di Tv9 Francesca Ciardiello, accompagnata dalla musica di Max Boncompagni.

"Questo è un appuntamento fisso – afferma la presidente di Insieme in Rosa, Donatella Guidi –. Per noi un momento importante in cui regaliamo attraverso la bellezza l’immagine di una Maremma che sa esprimere ed esportare in tutto il mondo".

La fabbrica sartoriale Toscano, con sede a Grosseto, presenterà i modelli della propria linea dedicata alle cerimonie.

"Anche in questa occasione – dice Marco Berti, fondatore di Toscano Collezioni – la nostra azienda è orgogliosa di sostenere le iniziative benefiche promosse da Insieme in Rosa, un’associazione da sempre in prima linea nel supporto al reparto oncologico del Misericordia di Grosseto".

La parte femminile sarà a cura di Yves Couture by Giada Ghini. "Il mio atelier – dice – è nato nel 2016 per dare vita a qualcosa di diverso con l’obiettivo di permettere alle spose di creare il proprio abito. Si è rinnovato lo scorso ottobre in una nuova sede molto più grande e ricercata. Nel cuore di Castiglione della Pescaia, in Via Ricci, l’atelier è pensato per la sposa che ama la contemporaneità e la qualità dei tessuti pregiati con la garanzia di un servizio esclusivo".

Al termine dell’evento sarà offerto un aperitivo al tramonto. Ancora sono disponibili pochi posti, chi fosse interessato può prenotare al numero 3341415167.

"Eventuali variazioni in merito all’evento – puntualizza l’organizzazione – saranno comunicate la mattina di venerdì sulla pagina social di Insieme in Rosa".