Insieme in Rosa: "Camminata" molto benefica

Nuovo appuntamento oggi con "Insieme in Rosa". Le "fatine" della onlus partiranno da Ampio e raggiungeranno Castiglione in occasione della "Camminata 3 Fontanelle". Un percorso pianeggiante, adatto a tutti, con possibilità di scegliere da quale fontanella partire secondo la distanza che si intende percorrere: 9,5 km, 6,5 km, 3,5 km. "Per iscriversi – spiega la presidente dell’associazione Donatella Guidi – si può telefonare al 334-1415167 indicando il nome, cognome, cellulare, e la fontanella da cui si desidera partire. L’obiettivo è nobile, perché il ricavato servirà per acquistare un nuovo monitor per la misurazione dei valori vitali e materiale di comfort per il day hospital oncologico dell’ospedale di Massa Marittima. Per chi partirà dalla prima fontanella il ritrovo è fissato alle 8.20. Dopo la registrazione seguirà l’attività preparatoria alla passeggiata con esercizi di respirazione e stretching con piroska nagy, insegnante di breathwork e yoga.

Per chi parte dalla seconda fontanella che si trova, in località Rombaia, il ritrovo è fissato alle 9. Dopo la registrazione ci sarà un laboratorio creativo con attività di uncinetto, ricamo e per costruire i bastoni del primo maggio con i fiori di carta accompagnati dai canti propiziatori dei maggerini. Alle 9,50 circa è previsto l’arrivo del gruppo proveniente dalla prima fontanella per la partenza alle 10. Per chi parte dalla terza fontanella, in località Pozzignoni, il ritrovo è alle 10. Anche qui dopo la registrazione seguirà il laboratorio di morbidi movimenti con Licia Marwa per rilassare la muscolatura. Alle 10.40 è previsto l’arrivo del gruppo proveniente dalla prima e dalla seconda fontanella. Alle 11 partenza.

Alle 12 è previsto l’arrivo a Castiglione, alle 12.30 al Piazzale Maristella sarà offerto un piccolo ristoro a tutti i partecipanti della camminata. La manifestazione proseguirà dalle 14 con un programma di benessere e divertimento. Per i più piccoli dalle 14.30 alle 18.30 ci saranno popcorn, il Truccabimbi, il laboratorio creativo per bambini. Alle 17 incontro di Mindfulness Esperenziale Integrata con la dottoressa Simona Carloni di circa un’ora e mezza.