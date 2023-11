Insieme fino alla fine. Coniugi muoiono ad un giorno di distanza

Il destino non li ha voluti separare nemmeno nell’ultimo passo della vita.

Vincenzo Rinaldi e Mariapia Pieroni (nella foto) erano marito e moglie e sono morti a distanza di un giorno l’uno dall’altro.

Mariapia, nata il 19 ottobre del 1935, sì è spenta martedì mentre Vincenzo, nato il 20 settembre del 1929, si è congedato da questa vita mercoledì.

Erano una coppia molto conosciuta in paese, lui aveva un’azienda di ferramenta che rappresentava un punto di riferimento per tutto il territorio. Per tutta la vita professionale si è dedicato con passione a questo lavoro, lei invece è stata un’ottima maestra di scuola elementare.

I funerali dei coniugi Mariapia e Vincenzo Rinaldi si terranno oggi, alle 15, nella chiesa Santa Maria Assunta di Pitigliano.

Ai familiari le condoglianze da parte della redazione de La Nazione.