Innovazione e sostenibilità. Naldi premiata in Regione

Ancora un premio per un’azienda amiatina. La Regione Toscana ha premiato con un doppio riconoscimento il progetto di Sacha Naldi che parte da Santa Fiora e si sviluppa sull’Amiata. Il progetto "La Montagna al centro" si è aggiudicato il primo premio nella sezione innovazione e sostenibilità sociale, a questo si è aggiunto uno dei premi speciali del Digital innovation hub Toscana. Naldi è presidente del coordinamento dei comuni dell’Amiata grossetano di Confesercenti e titolare del ristorante "Fatt’amano" di Santa Fiora. Il progetto "La Montagna al centro" promuove il ripopolamento dell’Amiata attraverso il turismo sostenibile e partecipativo. Un’app e spazi condivisi connettono visitatori e comunità, creando esperienze autentiche e valore sociale. Una nuova agenzia di viaggio e un passaporto digitale favoriscono legami duraturi e l’integrazione dei visitatori nella vita locale. In realtà non è altro che la rivisitazione di una tipo di turismo che esisteva già dagli anni 60-70, quando in villeggiatura si stava tutta l’estate, spesso sempre nello stesso posto, tanto da finire per comprare casa "Siamo molto soddisfatti – racconta Sacha Naldi che ha ritirato i due premi –. Il progetto mira infatti a integrare i rapporti tra residenti e turisti, affinché si arrivi, attraverso la fidelizzazione, a instaurare un rapporto duraturo sul territorio che magari possa sfociare anche in una residenza: insomma l’idea è quella di sfruttare il turismo per il ripopolamento delle aree interne". Il premio è un riconoscimento a un progetto che si sviluppa in un’area periferica e questo per Naldi ha un valore aggiunto. "Tale premio valorizza l’innovazione condotta a livello imprenditoriale dalla nostra presidente per i comuni dell’Amiata grossetano – afferma Andrea Biondi direttore provinciale Confesercenti Grosseto –. Un livello di innovazione fondamentale per la difesa e rilancio delle aree interne".