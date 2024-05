Iniziativa del Centro del Coeso. Affidamento familiare. Incontri con gli esperti

Due momenti di incontro e confronto per parlare dell’affidamento familiare: domani il Centro affidi di Coeso ha organizzato due appuntamenti, aperti alla cittadinanza, per parlare di questo importante istituto giuridico che prevede la possibilità di ospitare, nella propria famiglia e per un periodo di tempo limitato, un bambino o un ragazzo.

Dalle 9.30 alle 10.30 l’équipe del Centro affidi sarà alla panchina dell’affido, posta lo scorso anno in via Brigate Partigiane e, a seguire e fino alle 12, al parco di via Giotto, all’albero dell’affido per incontrare tutti coloro che vorranno ricevere informazioni e materiali.

Al momento, nella zona socio sanitaria Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Grossetana, sono 27 gli affidamenti etero-familiari in corso, di cui 4 attivati nell’ultimo anno. Inoltre sono 16 le famiglie presenti nella banca dati, ovvero quelle che hanno dato disponibilità ad accogliere. Quando si verifica la necessità di affidare un minore a un nucleo familiare diverso da quello di origine, infatti, l’équipe del Centro affidi che è composta da assistenti sociali, educatori, psicologi e consulenti familiari individua la situazione più congeniale e affine nell’interesse del minore. Garantisce poi supporto, attraverso colloqui individuali e attività di gruppo, sia alle famiglie affidatarie che ai minori affidati, sostenendoli nel percorso.

Dei 27 affidamenti familiari, 26 sono a tempo pieno e uno a tempo parziale. L’affidamento familiare, infatti, prevede la possibilità di ospitare per alcune ore al giorno o per alcuni giorni della settimana un minore, senza il trasferimento dalla famiglia di origine. Con l’affidamento si mantiene sempre il contatto con la famiglia del bambino.

Possono dare la disponibilità sia le famiglie che i single. Per informazioni 0564 439276.