Iniziativa contro la povertà educativa: "Special Camp" con Alessandra Sensini

Uno ‘special camp’ a cui sono attesi circa 70 bambini e ragazzi dei Punti Luce di Roma per vivere un’esperienza di vela, surf e altri sport acquatici guidati dalla campionessa olimpica e direttore tecnico delle nazionali giovanili della Fiv Alessandra Sensini. È l’iniziativa di inclusione sociale, realizzata in collaborazione con Save the Children e Ferrero, in programma oggi e domani nel centro dedicato alle attività veliche Waterworld di Alessandra Sensini, che culminerà con la consegna degli attestati di partecipazione.

Sensini accoglierà al Waterworld bambini e ragazzi per trasferire attraverso la sua esperienza i valori e la passione per lo sport, raccontando le tappe che l’hanno portata alla ribalta mondiale degli sport velici. I minori provengono da tre Punti Luce di Roma, facenti parte della rete sociale territoriale sostenuta da Save The Children al fine di combattere la povertà educativa e nei quali è possibile sviluppare le proprie potenzialità e le famiglie più fragili trovano un supporto concreto, dallo studio ai momenti di svago e sport. Proprio l’inclusione attraverso la pratica sportiva sarà il fulcro dell’iniziativa, fondata sull’intento di offrire a bambini e ragazzi la possibilità di sviluppare i propri talenti e aspirazioni proprio quando il contesto sociale e familiare non permetterebbe loro di farlo, al fine di contrastare la povertà educativa e garantire loro il diritto al gioco e all’educazione. Le due giornate non saranno caratterizzate solo dagli sport velici ma anche dalle attività ludico motorie del Joy of moving, metodo che "nasce dal gioco ed è in grado di favorire non solo lo sviluppo motorio, ma anche quello cognitivo, emozionale e relazionale dei bambini".