Iniziata la formazione per i 10 nuovi infermieri dell’Emergenza-Urgenza

E’ iniziato il primo corso di formazione per i primi 30 infermieri che entreranno in servizio nell’Emergenza-Urgenza territoriale delle aree di Siena, Arezzo e Grosseto. A Siena, al Centro di Formazione deu appena inaugurato, è iniziata l’attività per la prima tranche dei 95 infermieri assunti con l’obiettivo di migliorare i tempi di risposta ai bisogni in emergenza ed assicurare la più appropriata risposta professionale. Questo primo gruppo di assegnazioni di professionisti verrà equamente distribuito tra le province: 10 ad Arezzo, 10 a Siena e 10 a Grosseto e proseguirà l’inserimento con un percorso formativo specialistico per rafforzare le competenze sia teoriche che operative. "Siamo molto soddisfatti del corso di formazione, un primo passo che porterà all’integrazione di nuovo personale dentro un sistema fondamentale per le risposte ai cittadini" spiega Mauro Breggia, direttore del Dipartimento di Emergenza Urgenza della Asl Toscana sud est –. Gli infermieri entreranno in servizio entro fine anno, saranno suddivisi nelle aree provinciali in base alle postazioni previste nel piano di riordino aziendale: 33 nell’area provinciale aretina, 28 nell’area provinciale di Siena, 34 nell’area provinciale di Grosseto.