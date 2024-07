Inizia "Capalbio Libri". Rizzo porta la casta in piazza

CAPALBIO

Tutto pronto per l’inaugurazione di "Capalbio Libri", il festival su "Il piacere di leggere. In piazza. In rete" che si terrà fino al 3 agosto nella Terrazza Capalbio libri in piazza dei Pini.

La serata inaugurale di oggi (inizio alle 19.30) ospita Sergio Rizzo con la presentazione del saggio "Io so’ io. Come i politici sono tornati a essere intoccabili". Presenta Carlo Calenda, politico, e conduce Mariolina Sattanino, giornalista e conduttrice televisiva. Letture di Stefano Goracci.

Un saggio contro il mondo degli intoccabili. Numerosi i temi. "Un ministro con 83 persone di staff – si spiega –. Un altro che fa visita al quasi suocero incarcerato il giorno dopo che questi è finito dietro le sbarre. E un governo dove il conflitto d’interessi è di nuovo la regola e per cui le critiche sono reato di lesa maestà. Tutto questo mentre il Parlamento accoglie senza battere ciglio i pregiudicati, e troppo spesso dimentica che la Costituzione impone a chi ’sono affidate funzioni pubbliche di adempierle con disciplina ed onore’, e mentre affiorano venature nostalgiche di un passato che mette in dubbio le stesse radici della nostra Carta. Il degrado di una classe politica con la credibilità compromessa, e il suo distacco dalla società civile, sembrano inarrestabili. I partiti sono ridotti a macchine di potere e clientela. La logica del clan domina ovunque alla faccia di preparazione e merito, senza riguardo per le istituzioni. Né il taglio dei seggi alle Camere ha migliorato le cose. Nonostante il 36,5 per cento di onorevoli in meno, spendiamo come prima. Il finanziamento ai gruppi politici è rimasto invariato e ogni deputato e senatore costa oggi alla collettività un terzo in più. Le due Camere appaiono invecchiate di cinque anni, piene di incompetenti e con ancora meno donne: dice tutto la regola non scritta per cui molti eletti anziché pagare i collaboratori devono girare quei soldi ai partiti in debito d’ossigeno. Che si arrangiano come possono, talvolta con metodi discutibili".

Nelle prossime serate gli ospiti del Festival saranno Veronica De Romanis, Eugenio Murrali, Roberto Zaccaria, Stefano Bartezzaghi, Filippo Ceccarelli, Eugenio Giani.