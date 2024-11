Infrastrutture e polemiche: "Tirrenica, terzo anno senza soldi"

"Per il terzo anno consecutivo, nella Legge di Bilancio non è previsto alcun finanziamento per la Tirrenica. Nonostante i numerosi annunci del ministro Salvini, che promettevano risorse immediate, il progetto rimane solo sulla carta. Mentre mancano indicazioni precise nella Manovra 2025, il governo stanzia ben 24 miliardi di euro per lo sviluppo infrastrutturale tra il 2027 e il 2036". E’ quanto dice Marco Simiani, capogruppo Pd in Commissione Ambiente alla Camera. "La Tirrenica, inserita nel Contratto di Programma Anas –continua il deputato –, potrebbe essere finanziata già con questa legge di bilancio, considerato che il Commissario per l’opera è l’amministratore delegato di Anas, indicato ormai da tempo con decreto. Tuttavia, ancora una volta, Salvini non destina alcuna risorsa alla Toscana, lasciando senza risposta i bisogni del territorio. Quest’opera è essenziale per la viabilità e lo sviluppo dell’intera regione e presenta già tratti cantierabili. Per sbloccare questa situazione, presenterò un emendamento alla Legge di Bilancio che destini 300 milioni di euro all’anno, per sei anni, dei 24 miliardi già previsti. Invito i deputati di maggioranza a sostenere questa proposta: le risorse ci sono".