Infermiere di famiglia, nuove conoscenze

La Asl Toscana sud est promuove un ciclo di incontri per conoscere il servizio dell’infermiere di famiglia. Da oggi al 25 ottobre in provincia di Grosseto sarà possibile incontrare il personale addetto a questa specifica attività. Si tratta di un professionista della salute che garantisce l’assistenza infermieristica alla persona e alla collettività in ambito territoriale. Le infermiere e gli infermieri dedicati promuovono l’educazione per la gestione dello stato di salute e orientano le persone a trovare risposte ai propri bisogni nella rete dei servizi territoriali, ma svolgono anche progetti, campagne e incontri di educazione per il benessere dei singoli e della comunità. Il programma: oggi a Scarlino Scalo, piazza Agresti dalle 9 alle 12, Follonica, via Chirici dalle 14 alle 17, venerdì 4 Montieri, piazza XXV Aprile dalle 9 alle 12, Monterotondo alla Croce Rossa Italiana dalle 14 alle 17, lunedì 7 Bagno di Gavorrano, via Togliatti dalle 9 alle 12, Massa Marittima alla Conad dalle 14 alle 17, mercoledì 9 Poggi del Sasso, piazza Amedeo Massai dalle 9 alle 12, Stribugliano, via Provinciale dalle 14 alle 17, venerdì 11 Pescina, piazza San Lorenzo dalle 9 alle 12, Montegiovi, piazza della Vittoria dalle 14 alle 17. Lunedì 14 Selvena, piazza del Popolo dalle 9 alle 12, Selva, via Azzarese 25 dalle 14 alle 17. Mercoledì 16 a Cana, piazza del Popolo dalle 9 alle 12, Catabbio, piazza Indipendenza dalle 14 alle 17, sabato 18 a Pari, piazza della Chiesa dalle 9 alle 12, Arcille, piazza della Repubblica dalle 14 alle 17, lunedì 21 a Tirli, piazza del Popolo dalle 9 alle 12 e a Grosseto, parcheggio "Maremà" dalle 14 alle 17. Martedì 22 a Sassofortino, via Garibaldi dalle 9 alle 12, Grosseto, parcheggio Centro "Aurelia antica" dalle 14 alle 17, infine venerdì 25 a Pancole, piazza del Popolo dalle 9 alle 12 e Grosseto, piazza Dante dalle 14 alle 17.