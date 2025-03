Ancora violenza in ospedale: Grosseto, infermiera aggredita da un paziente

Grosseto, 7 marzo 2025 – Ancora un’aggressione contro il personale sanitario. È successo nel pomeriggio di oggi, 7 marzo, al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto. Un’infermiera è stata aggredita da un giovane di 21 anni che l’ha colpita con calci e pugni, causandole contusioni multiple e un trauma cranico.

L’uomo era stato fermato dalla polizia a Grosseto perché in stato di agitazione. Richiesto l’intervento del 118, il giovane è stato sedato e portato con un’ambulanza al pronto soccorso. Qui, al suo risveglio, ha iniziato a dare in escandescenze, è balzato giù dalla barella e si è scagliato contro l’infermiera che lo stava soccorrendo. L’ha colpita più volte.

La donna è stata subito soccorsa dai colleghi, sia medici sia infermieri che hanno chiamato i carabinieri. I militari sono arrivato sul posto e il giovane è stato nuovamente sedato. All’infermiera è stata diagnosticata una prognosi di sette giorni.

Non si ferma dunque la piaga della violenza in ospedale. In base ai dati dell'Osservatorio regionale rischio aggressioni, in Toscana nel 2024 si sono registrate 2.436 aggressioni: 1847 verbali, 494 fisiche e 95 a danno di strutture.