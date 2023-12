Infarto durante la notte. Muore noto agente di viaggi

Un infarto durante la notte non gli ha lasciato scampo. Un malore improvviso, senza che nulla potesse aver dato nei giorni precedenti un segnale di allarme. Se n’è andato così, nel letto della sua abitazione, Antonio Fantoni, 68 anni ancora da compiere, titolare dell’agenzia di viaggi "Top Voyager Travel" di via Emilia. Fantoni era molto noto in città, perché nel corso della sua vita professionale, molti anni fa, aveva anche gestito la gioielleria di famiglia in Corso Carducci e sempre nel corso aveva lavorato nella gelateria della compagna.

Poi la scelta di dedicarsi all’agenzia di viaggio, prima in via Tripoli e poi in via Emilia.

Fantoni lascia la compagna Santina, la figlia Sara e il fratello Paolo, anche lui molto noto per la sua attività di ristoratore di locali importanti.

I funerali si svolgeranno oggi alle 14.30 a Sterpeto.

Ai familiari le condoglianze anche da parte della redazione de La Nazione.