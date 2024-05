Balocchi sfida il quorum

Federico Balocchi si candida per il terzo mandato. La sua, dopo l’esclusione della lista che sosteneva la candidatura di Jessica Ciaffarafà, sarà una corsa in solitaria. Il "nemico" da sconfiggere sarà il quorum. In questi giorni Balocchi e la sua lista "Progetto Santa Fiora" sono in tour elettorale nei territori del comune. "Dalle idee per lo sviluppo sostenibile di Santa Fiora alla geotermia, dai progetti culturali allo sviluppo turistico e poi il progetto Santa Fiora Smart Village, le proposte per i giovani, la manutenzione e la sicurezza dei nostri centri abitati: proponiamo un programma davvero ambizioso consapevoli di poterlo realizzare – spiega Balocchi – e per questo abbiamo schierato un’ottima squadra che sarà impegnata nell’ascolto dei bisogni, delle idee e delle proposte dei cittadini. È una lista rappresentativa delle varie anime del territorio, che mette insieme persone diverse tra loro per competenze, età, storia ed esperienze, ma tutte unite dalla consapevolezza del grande potenziale di Santa Fiora e dal desiderio di mettersi al servizio della comunità"."Il fatto che siamo una sola lista in competizione – dice Balocchi – ci carica ancora di più di responsabilità, abbiamo fatto un grosso lavoro sul programma e su questo ci confronteremo con le persone durante la campagna elettorale". Ecco la lista di Progetto Santa Fiora: Serena Balducci, 39 anni, si occupa di accoglienza e ospitalità, Francesco Biondi, 25 anni, autista soccorritore, Monica Fanciulli, 54 anni, impiegata presso uno studio notarile, Beatrice Forteschi, 44 anni, commerciante, Andrea Olivi, 63 anni, pensionato, Claudio Pantaloni, 66 anni, pensionato, Tommaso Pastorelli, 27 Anni, imprenditore e impiegato in uno studio commerciale Azzurra Radicchi, 33 anni, impiegata, Annibale Raponi, 56 anni, carabiniere da poco pensionato e Clito Tattarini, 59 anni, bancario. Oggi alle 18 Balocchi presenterà la lista al Circolino di Bagnolo; domani, sempre 188 a Bagnore, al Bar da Bea; venerdì alle 18, al Circolino di Marroneto.