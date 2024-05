Cemivet. Raccolta firme in centro

Sono quasi mille le firme già raccolte dal "Comitato No al trasferimento cavalli Cemivet" con la sottoscrizione avviata in maniera spontanea dai cittadini che – ribadiscono ancora una volta – hanno dato vita ad un movimento "che non ha né spinte né sponde politiche" e che, però, "dimostra di essere in grado di raccogliere consensi dal territorio maremmano che intende dimostrare tutto il suo attaccamento a questo Centro di eccellenza". Domani e giovedì la raccolta firme continuerà nel centro storico cittadino (probabilmente in piazza Dante, il punto esatto sarà deciso in queste ore) dove chiunque potrà rivolgersi per mettere una firma a sostegno della permanenza dell’allevamento dei cavalli all’interno del Centro militare Veterinario di via Castiglionese.