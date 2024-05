Il Carroccio punta sulla sicurezza

Alla presentazione della lista della Lega che sostiene Matteo Buoncristiani erano presenti anche la parlamentare Tiziana Nisini, Massimiliano Baldini commissario della Lega Grosseto, e il consigliere regionale Giovanni Galli. Roberto Azzi, segretario della Lega Follonica, ha presentato programma e candidati. "La sicurezza rimane il tema fondamentale della Lega – dichiara Azzi – che ho portato avanti fin dall’inizio in consiglio comunale. Follonica ha 20.000 abitanti, d’estate raggiungiamo oltre 100.000 presenze turistiche e credo quindi che il Commissariato di Polizia sia fortemente necessario. La microcriminalità, dallo spaccio di droga all’abusivismo sulle spiagge, è ormai troppo diffusa a Follonica. Se vogliamo aumentare ed elevare il nostro turismo, dobbiamo dimostrare di avere le carte in regola per poterlo fare. Il turismo è infatti un punto trainante per la città. Non solo turismo estivo, ma anche invernale. Il turismo sportivo può essere un’arma vincente per incrementarlo tra i tornei di calcio, l’hockey, la vela e il golf". IInfine la sanità. "Un punto più basso di questo per la sanità pubblica era difficile raggiungerlo. Non abbiamo più il diritto di recarci in un centro di primo soccorso in casi di emergenza. Dobbiamo porre dei limiti a questa mancanza di risorse sanitarie". Infine è intervenuto Baldini. "Questo è un momento importante – ha esordito –. Dobbiamo impegnarci per fare votare la Lega e spiegare bene il voto. La sinistra che da sempre regola Follonica inizia a vacillare, il clima che si respira è favorevole al cambiamento di segno politico. C’è bisogno di coraggio per farlo e convinciamo chi non crede sia possibile di cambiare le cose".