Indagine Istat Censimento Partono le rilevazioni

Al via anche a Manciano il censimento permanente della popolazione che permetterà di misurare le principali caratteristiche socio-economiche dei cittadini coinvolti nell’indagine. Ma come si realizza? Viene effettuato tramite l’indagine "rilevazione da lista" in cui sono coinvolte 730 famiglie campione, le quali hanno già ricevuto una lettera dall’Istat. Per compilare il questionario le famiglie possono utilizzare le credenziali riportate nell’informativa e accedere alla piattaforma online, oppure contattare il Centro comunale di rilevazione (Ccr) e compilandolo attraverso un’intervista telefonica. Chi vuole, può presentarsi al Ccr e compilare il questionario con l’aiuto di un operatore o in autonomia utilizzando un pc messo a disposizione dal Comune. Inoltre, da martedì le famiglie potranno rispondere dalle proprie abitazioni con il supporto dei rilevatori incaricati, formati e coordinati dall’ufficio statistica dell’amministrazione.

Il sindaco Mirco Morini (nella foto) sottolinea che l’addetto alla rilevazione non chiederà firme, password di alcun genere o denaro. La rilevazione si chiuderà il 22 dicembre. I rilevatori incaricati dall’Ente saranno muniti di tesserini di riconoscimento, tablet e materiale informativo.

"Partecipare al censimento è un obbligo di legge – ricordano dal Comune –, ma soprattutto è un’occasione per concorrere alla buona riuscita dell’indagine, nell’interesse proprio e di tutta la comunità".

I dati raccolti saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di tutela del segreto statistico e della privacy. Per ogni informazione o chiarimento è possibile rivolgersi all’ufficio comunale di Censimento dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e martedì e giovedì pomeriggio dalle 15 alle 17. Oppure, chiamare lo 0564 625304.