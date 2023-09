Incubo "Spaccalunotti" a Grosseto: devastata auto di un direttore Ance

Torna l’incubo "Spaccalunotti". Dopo i raid in viale Sonnino di qualche settimana fa, le ultime "vittime" sono state auto parcheggiate lungo via Mascagni. Devastata completamente anche l’auto di Mauro Carri, direttore di Ance, una T-Roc nuova di zecca. Un vero e proprio incubo per tutti quelli che si trovano ad affrontare una cosa del genere: la spesa è ingente, oltre al disagio di rimanere senza auto per molto tempo. Anche in questo caso per distruggere i lunotti, posteriori e anteriori, un grosso sasso, trovato dentro l’auto. E’ stata Laura Cutini, politica e moglie di Carri, a ironizzare sui social su quello che era accaduto alla loro auto. "Siamo impotenti di fronte a certi comportamenti. Abbiamo fatto denuncia – ha concluso Laura Cutini – Speriamo che le telecamere installate ovunque in città servano almeno a qualcosa".