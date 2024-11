Incontro sulla sicurezza sul lavoro. All’Università c’è Antonio Foccillo

Sold-out l’evento sulla sicurezza sul lavoro organizzato dall’associazione Letteratura e dintorni che si terrà oggi, dalle 10 alle 12, al Polo universitario grossetano di fronte a una platea di studenti delle scuole superiori. Un grande tema che sarà affrontato dal già segretario confederale Uil Antonio Foccillo attraverso la presentazione dei suoi tre volumi Diario di un "mediano". Pubblicazioni che narrano i cambiamenti negli ultimi 50 anni in Italia: dalle istituzioni alla politica, dalla società al sindacato, dall’economia alla democrazia, dal costume al linguaggio. Nel libro ci sono riferimenti alla sua personale esperienza in Uil dato che per circa 50 anni Foccillo è stato un dirigente del sindacato. Il viaggio inizia proprio dalla sua iscrizione al Psi e alla Uil. Presenti Luca Agresti assessore alla Cultura del Comune di Grosseto, Paolo Fantappié segretario generale della Uil Toscana e Federico Capponi della Uil Grosseto che apriranno la giornata facendo il punto sui dati riferiti alla sicurezza sul lavoro e alle stragi di quest’anno che non hanno risparmiato la Maremma. I dati saranno l’introduzione alla presentazione dei libri di Foccillo che raccontano, come un diario, gli anni di battaglie sindacali che hanno messo a dura prova l’autore che per molti anni fu sotto scorta per l’interesse nei suoi confronti delle brigate rosse. Saranno ripercorsi alcuni dei grandi fatti della storia nazionale cercando di stimolare nei giovani una coscienza rispetto alla sicurezza e alla legalità e un dibattito rispetto al tema della sicurezza sul lavoro. Ci saranno anche l’attrice Irene Paoletti per le letture e la scrittrice e medico chirurgo Fulvia Perillo, socia fondatrice dell’associazione Letteratura e dintorni. Modera la giornalista Francesca Ciardiello, vicepresidente di Letteratura e dintorni.