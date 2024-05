Incontro sul professor Mazzolai

Domani alle 17 nel Museo Archeologico della Maremma, a Grosseto, organizzata dal Comitato cittadino della Società Dante Alighieri avrà luogo un’iniziativa attraverso cui ricordare la figura e l’opera del professor Aldo Mazzolai (nella foto).

Tale evento conclude l’anno centenario della sua nascita, celberato dalla Dante Alighieri nel maggio 2023, accogliendo le testimonianze di tante persone che lo hanno apprezzato e tuttora ne conservano una memoria vivissima.

"La Società Dante Alighieri non dimentica – si spiega –, ed ha infatti rievocato in tante occasioni nel corso del tempo, il prezioso contributo di idee e il fervore operativo per i quali il professor Mazzolai si è sempre contraddistinto; così, con questo significativo incontro vogliamo chiudere, esattamente come un anno fa, il nostro Programma annuale".

Michele Gandolfi (ricercatore) e Francesco Tarsi (regista) parleranno dell’impegno che il professore ha dedicato allo studio, alla scrittura, alla crescita della nostra città, inserendosi nel dibattito culturale della sua epoca. "Saranno graditissime – dicono gli organizzatori – le attestazioni di chiunque desideri intervenire".

Aldo Mazzolai è stato professore di Italiano e Latino, scrittore e poeta, ricercatore e storico.