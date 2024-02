Incontro per parlare di marketing

Dopo l’appuntamento che si è svolto al Granaio Lorenese, il Distretto Biologico si prepara per un altro evento in collaborazione con Confagricoltura Grosseto.

L’appuntamento è per giovedì 22 febbraio nell’Antica Fattoria La Parrina. Ad aprire l’evento, con i loro interventi, saranno il presidente del Distretto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, e il direttore di Confagricoltura Grosseto, Paolo Rossi. La giornata sarà dedicata all’importanza del marketing nel settore agricolo biologico, dalla promozione dei prodotti alla creazione di un marchio identitario fino al raggiungimento del cliente. Un appuntamento da non perdere per gli operatori del settore agricolo biologico. Ma le novità non finiscono qui. Il Distretto Biologico della Maremma Toscana si sta muovendo per realizzare gli Stati generali del biologico in Maremma. L’evento, nato dalla collaborazione tra Regione Toscana, Comune di Grosseto, Distretto Biologico della Maremma, GrossetoFiere e Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, promette di diventare un’iniziativa annuale che possa attirare esperti del settore a livello nazionale.