Incontro in Comune organizzato da Mcl. L’Italia e la Nato, ne parla Lorenzo Cesa

"Il ruolo dell’Italia nella Nato per la sicurezza e la pace". E’ questo il tema dell’incontro con l’onorevole Lorenzo Cesa in programma domani alle 16 nella sala del Consiglio comunale di Grosseto organizzato dal Movimento Cristiano Lavoratori.

L’intervento di Cesa sarà particolarmente interessante, considerato che dal 9 maggio 2023 ricopre anche il ruolo di presidente della delegazione italiana all’Assemblea parlamentare Nato.

Modera l’incontro Luca Mantiglioni, caposervizio de La Nazione, e i lavori saranno introdotti da Gianluigi Ferrara, presidente Mcl Grosseto.

Con Cesa ci sarà quindi l’opportunità di comprendere meglio non solo quale sia il ruolo dell’Italia all’interno della Nato, ma anche di ragionare sui nuovi scenari geopolitici che si sono aperti nell’orizzonte internazionale, sulle reali o presunte ulteriori criticità che i Paesi sono chiamati ad affrontare e su come anche la stessa Nato si pone di fronte agli equlibri sempre più precari (e spesso ondivaghi) che si stanno formando in varie aree del mondo.

Inevitabile quindi che il dialogo tocchi i fronti di guerra aperti e quelli che da poche ore sarebbero ufficialmente "congelati" in virtù di accordi su un cessate il fuoco del quale però sarà necessario capire bene quanto sia solida la base su cui poggia.