Incontro al Granduca sul lupo

Il lupo. Uno dei predatori più affascinanti del mondo che però in Maremma sta diventando un problema. Si chiama "Stato delle conoscenze sul lupo" ed è un convegno che si svolgerà oggi alle 15 nei locali dell’hotel Granduca in via Senese a Grosseto. Dopo i saluti istituzionali da parte del sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, dell’onorevole Fabrizio Rossi e della Senatrice Simona Petrucci, interverranno al convegno Andrea Guidoni, capogruppo Fratelli d’Italia al Comune di Grosseto, Sandro Lovari dell’Università di Siena, Giorgia Romeo della Regione Toscana, Francesca Barzagli dell’associazione "DifesAttiva", Paola Fazzi, Valeria Salvatori, Lea Paola Aragno di Ispra, Paolo Ciucci di Uniroma e l’avvocato Giovanni Niccolò Antichi. Nel convegno si cercherà di spiegare la possibile convivenza, sempre più difficile in realtà, tra la pastorizia e il lupo ma anche tutti gli accorgimenti che devono essere adottati in caso di allevamento.