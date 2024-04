"Incontro a Sasso d’Ombrone con Simone Fagioli: l'importanza dell'Intelligenza Artificiale nel presente e nel futuro"

È in programma oggi alle 16.30 nella biblioteca di Sasso d’Ombrone l’incontro con Simone Fagioli per parlare di intelligenza artificiale. Fagioli è un ricercatore in ambito antropologico, si occupa di studi sul rapporto uomo/macchina dagli anni Novanta. Da alcuni anni sta lavorando sull’applicazione dell’Intelligenza artificiale in ambito umanistico e nella fotografia e ha scritto un libro edito da Effigi proprio su questo tema. "L’intelligenza artificiale inizia ad essere dappertutto, tutti ne parlano, ma spesso senza sapere esattamente di cosa si tratta – dice Fagioli –, quello che è certo è che non è una moda, l’IA viene dal lontano, dalle riflessioni degli Illuministi del Settecento e ci sta portando verso il futuro, quello vero. Il più grande pregio dell’Intelligenza artificiale è quello di aiutarci a capire il presente, a raccogliere, analizzare, approfondire informazioni. Una fotografia colorata o generata dall’IA è un documento reale, non è un artefatto della macchina, perché ha in sé la nostra conoscenza". Oggi capire e saper utilizzare gli strumenti dell’IA è essenziale, ad ogni livello, dallo studente al professionista. "Lo scontro uomo/macchina è impossibile – conclude –, ma chi conosce le macchine potrà scrivere il futuro". Simone Fagioli introdurrà i temi più rilevanti dell’IA, anche con esempi pratici, tratti dalle sue ricerche in corso e poi dialogherà con gli intervenuti sugli aspetti più attuali, provando a fugare anche i dubbi e le incertezze che circolano sui media, con un approccio aperto e positivo. Il suo libro è uscito nel 2023 e si intitola: "Ora! La lunga corsa dell’Intelligenza artificiale".