Incontri sulle mura. Riapre il bar al Molino a vento

GROSSETO Hottimo, il "bar del Cinghialino", il punto ristoro gestito dalla cooperativa Uscita di Sicurezza al bastione Molino a Vento sulla Mura medicee di Grosseto, è tornato ad accogliere le persone. Con un orario più esteso e un nuovo menu, il chiosco sarà aperto dal martedì alla domenica dalle 16 a mezzanotte. Cambiamenti che vogliono fare di Hottimo un punto di incontro e di ritrovo per varie fasce di età: dai bambini e ragazzi che potranno fare merenda con i gelati soft e le crepes, fino ai giovani adulti che potranno partecipare alle serate che saranno organizzate durante l’estate, con la collaborazione dell’associazione Onda ets.

E proprio il primo appuntamento con "Frequenze selvagge" un progetto culturale promosso da Onda ets e prodotto da Vibra è in programma per oggi, dalle 18.30. Un format che unisce una chiacchierata con chi fa musica elettronica all’ascolto collettivo di vinili e che sarà reso disponibile sulle varie piattaforme di podcasting. Protagonista del primo appuntamento sarà il collettivo Sweet wave, nato sulla costa toscana con il desiderio di esplorare le molteplici sfumature della musica elettronica.

Il progetto "Frequenze selvagge", ideato e realizzato dall’associazione Onda est, è un podcast dal vivo che sarà ospitato, durante l’estate, da Hottimo e da un locale di Castiglione della Pescaia. Ogni episodio del podcast è, per usare le parole degli organizzatori, "un rito in due atti: una prima parte di talk con ospiti legati alla scena elettronica indipendente e una seconda parte di live set".

A promuovere il progetto l’associazione Onda est, nata nel 2023 dall’idea di un gruppo di giovani grossetani con l’obiettivo di offrire strumenti e occasioni di visibilità e confronto a chi vuole esprimersi attraverso linguaggi artistici ibridi, mescolando performing arts, musica, arti visive e nuove tecnologie. L’associazione partecipa a bandi pubblici e privati per sostenere progetti innovativi come quello di "Vibra", format interamente dedicato al linguaggio musicale, in particolare alla scena elettronica.

Le novità di Hottimo consistono in un orario di apertura più esteso, che inizia alle 16 per arrivare fino a notte. Per info e prenotazioni: 327 3945254.