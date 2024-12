Incidente sull’Amiatina. Sette feriti, due sono gravi

Brutto incidente nella tarda serata di venerdì. Lo scontro tra due auto è accaduto intorno alle 23 sulla Provinciale Amiatina, tra Castel del Piano e Arcidosso, poco distante dal bivio per la frazione di Arcidosso chiamata San Lorenzo. Alto il bilancio dei feriti: 7 persone coinvolte. Cinque persone occupanti la stessa auto hanno riportato lesioni lievi e sono state trasportate per accertamenti all’ospedale di Castel Del Piano. Sono invece stati trasportati dall’ambulanza della Misericordia di Castel del Piano al Pronto soccorso di Grosseto con ferite più gravi due uomini di 27 e 30 anni. Sul posto un’ambulanza Misericordia di Castel del Piano, un altro mezzo di soccorso della Cri di Roccalbegna, Forze dell’ordine e Vigili del fuoco. Il dispiegamento di forze è stato indispensabile per gestire il traffico e soprattutto per cercare di mettere in sicurezza i feriti. Secondo una prima ricostruzione lo scontro sarebbe stato violento al punto che anche chi vive vicino al punto dove è accaduto l’incidente dice di aver sentito l’urto. Da quel momento è stato un viavai di soccorsi e Forze dell’ordine, il traffico dopo poco si è congestionato anche perché l’Amiatina rappresenta il principale collegamento tra Arcidosso e Castel del Piano. L’incidente è accaduto a poche ore dall’entrata in vigore della riforma del Codice della strada voluta dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini. Tra le novità più rilevanti, l’introduzione di pene e sanzioni più severe per diverse infrazioni che erano già previste dal Codice della strada, tra cui la guida in stato di ebbrezza e l’uso del cellulare alla guida. Il brutto incidente si consumato a poche centinaia di metri dove in passato si verificò un investimento di una giovane ragazza mentre stava camminando.

Nicola Ciuffoletti