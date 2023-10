Incidente a Gavorrano, chiusa l’Aurelia verso Sud. Due feriti gravi

Gavorrano (Grosseto), 8 ottobre 2023 – Secondo le prime ricostruzioni i due stavano viaggiando in sella alla loro moto, quando sono caduti per cause ancora in corso di accertamento. Un tratto della strada statale 1 Aurelia è rimasto chiuso al traffico in direzione Sud (mentre la carreggiata Nord è stata riaperta dopo qualche ora) a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 216 a Gavorrano, in provincia di Grosseto.

Nell’incidente è coinvolta almeno una motocicletta. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso, oltre alle squadre Anas e le forze dell’ordine per consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile. Almeno uno dei due feriti sarebbe grave. Si tratterebbe di una donna di 46 anni trasportata in elisoccorso al Cto di Firenze.