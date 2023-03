Incidente oggi a Grosseto, frontale tra Ape e auto sulla vecchia Aurelia: due ragazzini feriti

L'incidente avvenuto sulla vecchia Aurelia (Foto Vigili del Fuoco)

Grosseto, 6 marzo 2023 – Incidente oggi a Grosseto. Intorno alle 13:30 sulla vecchia Aurelia vicino al centro commerciale Aurelia Antica, un’Ape 50 si è scontrata frontalmente con un’auto, una Fiat Panda. Nell’incidente, avvenuto per cause ancora in via di accertamento, sono rimasti feriti due ragazzini minorenni che si trovavano a bordo dell’Ape.

Uno dei due ragazzini è rimasto incastrato all’interno dell’Ape e per rimuoverlo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Il ragazzino, dopo essere stato estratto dal veicolo, è stato consegnato alle cure dei sanitari. All’arrivo sul posto dei vigili del fuoco, il secondo minorenne a bordo dell’Ape era già in cura dei sanitari.

Incolume invece l’uomo a bordo della Fiat Panda. Sul posto oltre ai vigili del fuoco e ai sanitari del 118 è intervenuta la polizia municipale per i rilievi del caso.