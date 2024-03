Si ribalta con l’auto, 30enne ferita sull’Aurelia

Alberese (Grosseto), 31 marzo 2024 – Una trentenne è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio lungo la statale Aurelia, nei pressi dello svincolo di Alberese in direzione sud: secondo quanto spiegato la donna, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua auto che si è ribaltata rimanendo comunque nella sede stradale.

I primi a intervenire i sanitari di un'ambulanza della Croce Rossa che stava transitando. La trentenne è stata poi affidata ai sanitari giunti sul posto a seguito di attivazione del 112, con un’automedica e un'altra ambulanza della Croce Rossa e portata all'ospedale di Grosseto: le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni. Sul posto, oltre al soccorso sanitario, anche polizia stradale e vigili del fuoco.