Incendio in un terreno, a fuoco un manufatto agricolo

Grosseto, 31 maggio 2024 – Un manufatto ad uso agricolo è andato in fiamme questa mattina a Grosseto, lungo l’argine del fiume Ombrone. L’incendio si è sviluppato in un tratto della via dei Barberi dove sono presenti numerosi appezzamenti di terreno utilizzati come orti.

Per cause in corso di accertamento, il rogo si è sviluppato all'interno di una baracca inserita nell'area di uno degli appezzamenti. Solo il tempestivo intervento delle squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Grosseto ha impedito che le fiamme si propagassero alle proprietà adiacenti. Sul posto oltre anche Carabinieri e Polizia Municipale di Grosseto. Non si registrano feriti.