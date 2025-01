Incendio nel capannone del Carnevale

Momenti di grande apprensione ieri pomeriggio per un incendio nato all’interno di uno dei capannoni della zona industriale dove sono al lavoro i volontari per l’allestimento dei carri di Carnevale. Le fiamme – stando ad una prima verifica – sarebbero state causate da una fase del lavoro sui carri.

All’interno del capannone si trovavano i carri del Rione Pratoranieri e del Rione Chiesa. Il primo ha subìto danni molto ingenti, tanto che il timore è quello di non poterlo recuperare in tempo per le sfilate, il secondo invece – seppur danneggiato – dovrebbe non avere problemi.

Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha impedito che i danni potessero essere ancora maggiori e ha scongiurato anche che la struttura dovesse essere dichiarata inagibile. Sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia municipale.

"Sono andato personalmente a controllare quanto accaduto – dice il sindaco Matteo Buoncristiani –. Ringrazio i Vigili del fuoco e la Polizia municipale per l’intervento tempestivo, nella speranza che anche i danni al capannone e ai carri, così come alla manifestazione in generale, siano il più possibile limitati. Tutto il nostro sostegno quindi ai rioni Pratoranieri, il più colpito, e Chiesa. E massima vicinanza alla ditta Nannetti, proprietaria del capannone e dell’azienda adiacente, che ha subìto le conseguenze di quanto accaduto con non pochi disagi. I sopralluoghi si sono conclusi e non sono stati emessi provvedimenti giudiziari. In base ai primi rilievi l’incendio pare essere stato accidentale, causato dal procedimento di realizzazione dei carri".