Isola del Giglio, incendio in un bosco

Grosseto, 29 settembre 2023 – Un incendio è divampato in un bosco all’isola del Giglio, in prossimità di Giglio Castello. Sul posto operano una squadra di volontariato antincendio boschivo e un elicottero della flotta regionale. In partenza, con il primo traghetto utile, anche una squadra dei Vigili del Fuoco.

Nonostante momenti di apprensione iniziale, il lavoro di squadre ed elicottero ha limitato la propagazione del rogo. Ancora presto per una stima dei danni, ma le operazioni di bonifica proseguiranno per tutta la notte.