Gavorrano (Grosseto), 5 dicembre 2019 - Baracche in fiamme a Caldana, nel comune di Gavorrano. L'incendio, molto esteso, è di origine ignota; i vigili del fuoco del distaccamento di Follonica, insieme a rinforzi provenienti da Grosseto, hanno trovato al loro arrivo le fiamme molto alte, già sviluppate su tutte le strutture.

La squadra di Follonica è comunque riuscita a salvare un cane.

Durante le operazioni di spegnimento gli stessi vigili del fuoco hanno sentito chiaramente esplodere qualcosa all'interno di una delle baracche ma, considerato il rogo in atto, non è stato possibile individuare l'origine dell'esplosione. Al momento, mentre i vigili del fuoco spengono l'incendio a distanza di sicurezza, non risultano feriti.

