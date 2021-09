Gavorrano (Grosseto), 8 settembre 2021 - E’ in corso dalle 14.30 un incendio boschivo nel comune di Gavorrano (Grosseto). Le fiamme sono partite da sterpaglie in prossimità del bivio di Ravi sulla strada statale Aurelia e, spinte dal vento, si sono rapidamente estese a una collina boscata. La Sala operativa della Regione ha inviato immediatamente squadre di volontariato antincendio, operai forestali e un direttore operazioni. Sono a lavoro due elicotteri della squadra regionale che stanno contenendo il fronte. In supporto squadre dei vigili del fuoco per rifornimento mezzi e presidio ad alcune abitazioni che potrebbero essere raggiunte dalle fiamme.

"Sto seguendo con la sala operativa l'incendio a Gavorrano (Grosseto). Inviati due elicotteri regionali e squadre di volontariato Aib, e' in corso di valutazione l'invio di ulteriori squadre ed elicotteri". Lo ha scritto sul suo profilo Facebook il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani.