Incendio in un bosco nel Grossetano. Le fiamme minacciano un agriturismo

Castell'Azzara (Grosseto), 22 agosto 2023 – Un vasto incendio sulle colline del Grossetano, nel comune di Castell'Azzara, sta impegnando 15 unità dei vigili del fuoco. Il rogo, divampato questo pomeriggio, ha fronte esteso fino ad arrivare in prossimità di un agriturismo. Impegnati nello spegnimento le squadre del comando di Grosseto, del distaccamento di Arcidosso, del distaccamento volontario di Manciano e del distaccamento di Piancastagnaio dipendente dal comando di Siena. In supporto anche i volontari della Regione Toscana e da due elicotteri AIB (Eli Grosseto ed Eli Siena). Scongiurato, al momento il coinvolgimento di abitazioni, con esclusione di un annesso agricolo devastato dal fuoco. Non si registrano feriti.