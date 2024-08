Incendio a Grosseto, in fiamme alberi e orti. Esplodono anche bombole di gas

Grosseto, 30 agosto 2024 – Momenti di paura per un incendio di sterpaglie che è avvenuto in località Poggiale nel comune di Grosseto. Il fuoco è divampato e le fiamme si sono sparse fino a coinvolgere alberi e orti, fino ad arrivare a minacciare alcune abitazioni. Le fiamme hanno provocato anche alcune esplosioni di bombole di gas. Allertati i soccorsi, sono stati presidiati un agriturismo nelle vicinanze ed un cantiere, anche se non è stato necessario effettuare evacuazioni. Per domare le fiamme intervenute sul posto oltre alle squadre dei vigili del fuoco giunte sul posto, anche il personale volontario della regione Toscana. È stato necessario anche l’intervento di due elicotteri, Drago 124 del Nucleo elicotteri Vigili del fuoco di Arezzo e quello della regione Toscana.

