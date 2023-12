Inaugurazione strada. Valpiana domani in festa

Domani dalle 16 il Comune di Massa Marittima invita i cittadini a Valpiana, per la festa di inaugurazione della via principale che attraversa la frazione, recentemente riqualificata con i lavori del terzo stralcio. Nell’occasione sarà inaugurata anche la Casina dell’acqua con la partecipazione del presidente di Adf, Roberto Renai e subito dopo, alle 17, il pomeriggio chiuderà in bellezza con il Concerto di Natale della banda di Torniella alla sala multimediale "Don Silvio Galavotti". L’iniziativa apre il cartellone delle festività natalizie a Valpiana, che prevede altri due appuntamenti: il 21 dicembre, alle 16, come da tradizione, Babbo Natale arriva in piazzetta per incontrare i bimbi e consegnare i doni, mentre il 5 gennaio alle 18, sarà la volta della festa della Befana, sempre in piazzetta. "Siamo felici di inaugurare la nuova via delle Fonderie e di condividere con la comunità locale gli importanti obiettivi raggiunti – ha detto il sindaco Marcello Giuntini – In questi anni il Comune ha investito tanto sulla frazione di Valpiana".