Inaugurazione della "Casa del Fiume". Ospiterà uno spazio polifunzionale

Oggi alle 16.30 a Paganico inaugurazione della "Casa del Fiume", uno spazio polifunzionale realizzato nella struttura che fino al 2009 ha ospitato le scuole elementari. Si riaprono le porte di un luogo simbolo di incontro socializzazione e cultura che torna a vivere e ad essere disponibile per la comunità, attraverso la creazione di spazi ed attività diverse. All’interno della "Casa del Fiume", realizzata dallo studio Archos dell’architetto Milesi, è presente una biblioteca, un’aula studio/riunioni, l’ufficio di informazione turistica, un locale destinato ad attività ricreative oltre ad altri spazi che verranno utilizzati e rivitalizzati in primis dalle associazioni locali che hanno partecipato al progetto tramite la sottoscrizione di un partenariato con il comune di Civitella PAganico. Nello stesso stabile sarà realizzato, a partire da lunedì, lo sportello per la facilitazione digitale, un progetto finanziato dalla Regione su un bando del Pnrr per la transizione al digitale. L’intervento di recupero è stato effettuato dall’Amministrazione comunale grazie alla partecipazione a due bandi specifici sugli interventi di rigenerazione uno della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze denominato "Spazi Attivi 2019" tramite il quale il comune ha beneficiato di un contributo di 125.000 euro e un successivo bando della Regione Toscana per interventi di rigenerazione urbana del 2021 con cui il Comune ha ottenuto un contributo di 231.648 euro.