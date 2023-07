Inaugurazione del Museo Immersivo Casa Pelagos, Scopri il Santuario dei Cetacei

Si chiamerà Casa Pelagos e sarà il punto di riferimento per chi, cittadini e istituzioni, vorrà conoscere sempre meglio il Santuario Pelagos, nato per proteggere il braccio di mare che dalla costa toscana (fosso Chiarone, Capalbio) si spinge su fino alle coste sarde e quelle corso-liguri-provenzali. Sarà un museo immersivo dedicato al santuario dei mammiferi marini, allestito nello storico Casale Spagnolo della Giannella, nell’Oasi Wwf e Riserva Naturale di Orbetello, una delle aree più ricche di biodiversità della costa tirrenica e punto più a est dell’intero Santuario dei Cetacei. In vista dell’apertura al pubblico prevista ad agosto, l’inaugurazione del primo museo dedicato al Santuario Pelagos, alla sua biodiversità e ai suoi meravigliosi abitanti (è la casa per otto specie di cetacei) si svolgerà questa mattina alle 10. Gli allestimenti sono finanziati con il supporto di Fondazione Deutsche Bank Italia e realizzati da Space.