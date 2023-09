Inaugurazione col presidente nazionale Commercialisti: ecco la nuova sede a Grosseto

Elbano De Nuccio, presidente nazionale dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili ha fatto visita alla nuova sede grossetana dell’ordine. Ad accoglierlo il presidente grossetano Paolo Mazzetti insieme agli Organi istituzionali: il consiglio direttivo, il consiglio di disciplina, il comitato pari opportunità, il consigliere nazionale Gian Luca Ancarani, oltre agli iscritti da più di cinquanta anni. Per la prima volta nella storia dell’Ordine grossetano – è stato creato nel 1959 e conta oggi 282 iscritti: 174 uomini e 108 donne, oltre a una società di professionisti – il presidente nazionale viene in visita in città. "La presenza del presidente nazionale ci riempie di orgoglio – ha detto Paolo Mazzetti nel suo saluto – ed è il segno che il nostro territorio sta svolgendo un importante lavoro per gli iscritti, soprattutto nel settore della formazione, dell’informatizzazione e della tutela dei colleghi, in un momento storico di grandi cambiamenti, non solo per la nostra professione, ma anche per l’economia, i cittadini e le imprese". "La nuova sede di via Monte Cengio – commenta Nicoletta Di Pietro – si presentava già in ottimo stato, ma c’era bisogno di fare spazio alle necessità rappresentate dal Consiglio dell’Ordine. In un’ottica di risparmio e rispetto ambientale, l’ufficio è stato dotato di adeguate schermature solari esterne e di speciali pellicole antisolari alle vetrate, per maggior comfort dei lavoratori. Per aumentare il benessere interno, poi, ogni stanza è stata abbondantemente corredata da piante, nella logica del biophilic design, e da colori concilianti che passano dal sabbia, al grigio, al verde pavone. E’ stata anche creata una zona fasciatoio e allattamento".