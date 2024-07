Inaugurata la nuova sede Fideuram, oltre duecento gli invitati

E’ stata inaugurata la nuova sede Fideuram di Albinia, in via della Pace, al civico 42. Nei nuovi uffici i private banker Fideuram Emiliano Rossi, Giorgio Peri, Antonio Rondelli, Monica Fortunati, Patrizio Chelini, guidati dal regional manager Alessio Gabrielli e dal divisional manager, Aldemaro Machetti – potranno accogliere ed assistere la loro clientela in spazi ancora più ampi e funzionali. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza di oltre duecento persone. All’inaugurazione ha partecipato l’ assessore del comune di Orbetello, Luca Minucci. È seguito un momento musicale con l’esibizione, live, dalla band "The Longboarders". Le masse raccolte, in continua crescita negli ultimi anni, testimoniano la ricerca da parte della clientela di una consulenza finanziaria e patrimoniale qualificata, capace di rispondere alle esigenze di pianificazione dei propri investimenti. La scelta di aprire la nuova sede ad Albinia va in questa precisa direzione. "La nuova apertura degli uffici di Albinia – ha commentato Alessio Gabrielli – sono un esempio concreto dell’attenzione che vogliamo continuare a riservare alla nostra clientela. In questa nuova sede vogliamo continuare ad ascoltare i nostri clienti e le loro esigenze, proponendo una pianificazione patrimoniale in linea con bisogni e progetti di vita".

Fideuram-Intesa Sanpaolo Private Banking appartiene al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo ed è controllata al 100% da Intesa Sanpaolo. È la Divisione che riunisce le società di consulenza finanziaria, patrimoniale e dei servizi fiduciari del Gruppo; è la prima Private Bank in Italia e tra le prime in Europa, con masse pari a 372,5 miliardi di euro e con una presenza di asset management internazionale a supporto dei clienti. Nella Divisione operano oltre 6.600 Private Banker in cinque reti: Fideuram, Intesa Sanpaolo Private Banking, Sanpaolo Invest, Iw Private Investments e la Rete estera.

Michele Casalini