In via Sardegna problemi di asfalto, di traffico e anche rumori fastidiosi

Gli abitanti di via Sardegna a Ribolla non ne possono più. Problemi di asfalto, di traffico, di rumori fastidiosi e i residenti insorgono. Il disagio più grande è dato dall’assenza dell’asfalto, ormai da settembre. Gli abitanti sono costretti a vivere tra polvere e fango dovuti al pessimo stato del manto stradale. "Un abitante di via Sardegna – spiegano i residenti – è costretto a bagnare costantemente la strada per evitare che si alzi la polvere e di conseguenza si formano delle pozze d’acqua. E questo è già stato segnalato alla polizia locale". La nuova viabilità, imposta per l’ingresso e l’uscita degli accompagnatori degli studenti comporta un gran numero di automezzi circolanti nella via. Non essendo ancora stabilito il senso di marcia la strada viene percorsa in ambo i sensi e abitualmente vi transita anche lo scuolabus. "Spesso – dicono – si verificano episodi di pericolo/ingorgo all’uscita di via Sardegna in emissione a via Montemassi". Poi la presenza di un generatore di corrente. "Questo provoca disturbo della quiete pubblica e odore di gasolio". Infine niente luce sul parcheggio tra le vie Sardegna e Del Diaccialone.