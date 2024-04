"In ricordo di te". Dipinti e sculture di Renato Guerrini

Sarà inaugurata oggi alle 18 nella sala del Popolo del Palazzo comunale la mostra "In ricordo di te" che raccoglie un’ampia selezione di dipinti e sculture del maestro Renato Guerrini, scomparso nel 2023. L’esposizione, che sarà visitabile fino al 1° maggio, abbraccia diversi periodi della produzione artistica di Renato Guerrini e diversi soggetti: dalle donne ai paesaggi, alla miniera. La mostra sarà visitabile tutti i giorni dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Ingresso libero.

Renato Guerrini nasce ad Abbadia San Salvatore il 4 giugno 1938. Nel 1949 si trasferisce a Siena per frequentare l’Istituto d’arte. Allo studio alterna visite ai musei cittadini dove osserva attentamente i grandi maestri del passato quali Duccio di Buoninsegna, Jacopo della Quercia, Donatello, Ambrogio Lorenzetti, che saranno per lui fonte di ispirazione soprattutto in alcune opere giovanili. Attratto da qualsiasi forma d’arte, oltre che alla pittura si dedica alla scultura ed alla lavorazione della ceramica artistica collaborando con uno studio di Siena prima e di Chianciano poi.