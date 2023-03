in pillole

1Il nuovo appuntamento con l’aperitivo letterario, in programma oggi alle 18.30, nell’ex chiesa dei Bigi vedrà protagonista Daniele Pratesi e il suo ultimo libro "Guarda dove vai" edito da Bookabook. Nell’appuntamento con la rassegna organizzata dal Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura, in collaborazione con l’associazione "Letteratura e dintorni", a intervistare l’autore saranno la giornalista Francesca Ciardiello e Katia Fini leggerà alcuni brani del libro. Il biglietto d’ingresso costa 5 euro (ridotto a 3 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura) e comprende una degustazione di vini Val delle Rose e la visita al Museo Luzzetti e alle mostre temporanee allestite al Polo culturale Le Clarisse.