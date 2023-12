"impegno costante"

"Tutti questi interventi sono stati finanziati dal ministero dei trasporti o da altri enti – ricorda Fabio Bellacchi, presidente del Consorzio di Bonifica 6 – segno che il lavoro costante del nostro ufficio progettazione è apprezzato e riconosciuto a tutti i livelli. Ovviamente questa è una prima parte degli interventi che ci aspettano, per un imponente piano di opere idrauliche che prevede, tra gli altri, anche gli invasi sul Lanzo e sul Gretano e quello di San Piero in Campo. Per non dimenticare gli interventi di manutenzione ordinaria che rappresentano la migliore arma di difesa e protezione del territorio".