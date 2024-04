Immobili comunali all’asta. Beni per 500mila euro

MONTE ARGENTARIO

Il Comune mette in vendita un appartamento e sette terreni, in totale la base d’asta parte da quasi 500 mila euro. L’ente argentarino ha deciso di indire un bando per la vendita di alcune proprietà comunali che permetteranno, una volta che i proventi entreranno nelle casse, di utilizzare il 10% per l’estinzione di una parte dei mutui e il 90% per opere e manutenzioni straordinarie. A Porto Santo Stefano si tratta, per la precisione, di un appartamento in Corso Umberto I della superficie di 70 metri quadri, con prezzo a base d’asta fissato in 210 mila euro, e di tre terreni potenzialmente edificabili in località Appetito, nei pressi di via Panoramica. Rispettivamente di 250 metri quadri, prezzo a base d’asta 140 mila euro; 393 metri quadri, prezzo a base d’asta 51.450; 164 metri quadri, prezzo a base d’asta 22.050, adiacente al precedente. A Porto Ercole sono invece quattro le aree, di verde attrezzato, in via delle Buche (92 metri quadri, prezzo a base d’asta 12.880 euro; 70 metri quadri, prezzo a base d’asta 9.800; 110 metri quadri, prezzo a base d’asta 15.400; 104 metri quadri, prezzo a base d’asta 14.560). Ulteriori dettagli e modalità di partecipazione sono pubblicati sul sito istituzionale alla pagina "Bandi di gara". Gli interessati a partecipare all’asta pubblica per l’acquisto di uno o più lotti dovranno far arrivare entro le 12 del 16 maggio all’ufficio Protocollo del Comune il plico chiuso contenente l’offerta. Il 20 maggio alle 10, nella sala consiliare del municipio, avrà luogo l’asta pubblica con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base fissato nel bando. Il totale delle basi d’asta delle otto proprietà parte da quasi 500mila euro, per la precisione 476.140 euro. "Il 10% coprirà dei vecchi mutui – sottolinea l’assessore al bilancio Silvano Scotto –, mentre il 90% sarà utilizzato per manutenzioni straordinarie del patrimonio, opere e lavori pubblici, decideremo poi in seguito come verranno impiegati. Il programma di alienazioni è legato al vincolo dello Stato di valorizzazione del patrimonio immobiliare. L’immobile più di pregio del lotto è l’appartamento nel Corso, che è da ristrutturare. I terreni a Porto Santo Stefano sono grandi e hanno un ottimo valore economico anche perché sono potenzialmente edificabili. Si tratta di immobili e terreni che non vengono utilizzati dal Comune".

Andrea Capitani