Il treno non si ferma Viaggiatori a piedi

Erano in attesa del treno proveniente da Pisa e diretto a Roma Termini. Aspettavano il treno regionale veloce 4131 che, però, è arrivato fin troppo "veloce" e non si è fermato di fronte alla banchina della stazione, ma qualche centinaio di metri più avanti, in un zona ormai non più raggiungibile da chi avrebbe voluto salire sulle carrozze. Così, a quel punto al macchinista non è restata altra scelta da fare se non riprendere la marcia verso Roma lasciando a piedi le persone in attesa, fra le quali anche l’ex senatrice Monica Cirinnà.

E’ successo ieri a Capalbio, con il treno delle 14.03, lasciando senza parole (e con il problema del viaggio da risolvere) i cittadini che lo stavano aspettando.

Cosa è accaduto? Nessun mistero né problemi agli impianti, ma una cosa molto più umana: il macchinista si è dimenticato che avrebbe dovuto fermarsi anche a Capalbio.

"C’è stato un errore del macchinista – confermano da Trenitalia – che senza dubbio ha creato disagi all’utenza e i viaggiatori saranno ovviamente rimborsati del biglietto. Non si è creato, però, alcun rischio né per la circolazione né per le persone, perché non ci sono state infrazioni alle procedure di sicurezza".

Insomma, solo una dimenticanza bella e buona. Il macchinista adesso sarà comunque ascoltato affinché ne spieghi il motivo.