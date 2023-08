Il Titanic delle pensioni a Grosseto: lo stato sociale che affonda

Alle Terme Marine Leopoldo II è già stato programmato il prossimo talk show, il primo del mese di settembre, che vedrà protagonista con Giancarlo Capecchi il giornalista e scrittore Sergio Rizzo, figura familiare ormai per noi (è in Maremma che trascorre gran parte del suo tempo libero) ma anche per tutti gli italiani che spesso possono apprezzarlo nei dibattiti televisivi delle reti nazionali ed europee. Sergio Rizzo, già responsabile della redazione economica romana del Corriere della Sera e quindi vicedirettore di Repubblica, è anche uno scrittore apprezzato. "La Casta", il libro-inchiesta sul mondo politico italiano, di cui è coautore con Gian Antonio Stella, ha venduto oltre 1.200.000 copie: con 22 edizioni è stato uno dei volumi di maggior successo ed ha aperto un vasto dibattito sulla qualità della classe dirigente nazionale e sul suo rapporto con i cittadini-elettori. L’appuntamento alle Terme Marine con Rizzo è per sabato 2 settembre, sempre alle ore 18.30 nella splendida location a bordo piscina. Ed è aperto a tutti coloro che sono interessati all’attualità, al giornalismo d’inchiesta...a quello che non si dice e spesso non si legge.

Con Sergio Rizzo, Giancarlo Capecchi presenterà l’ultimo libro del cittadino onorario di Viggianello, il paese della Lucania di cui è originaria la famiglia del giornalista scrittore: "Il Titanic delle pensioni, perché lo stato sociale sta affondando". Solferino editori, prezzo di copertina 16.50 euro. E’dedicato, con un titolo suggestivo ma anche molto preoccupante, alle pensioni, alla sensazione che si stia rubando il futuro ai nostri figli e ai nostri nipoti che forse non sapranno nemmeno che cosa è una pensione "perché, spiega Rizzo, quando toccherà a loro avremo già mangiato tutto noi". E aggiunge: "Non ci vogliono dire che la baracca, presto, non reggerà più, schiacciata dal peso enorme dei privilegi distribuiti a pioggia per decenni. Nessuno escluso, senza nessun riguardo per la matematica, la demografia, le regole del patto generazionale e la decenza". Se lo dice l’autore della ‘Casta’, noto per le sue inchieste, c’è davvero da preoccuparsi. Vi aspettiamo alle Terme Marine per essere informati su quello che sarà il futuro di tutte le nostre famiglie.