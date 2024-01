Il Tar: "Il ministero rilasci i documenti"

Per la centrale geotermica a Montenero d’Orcia la battaglia ora è sul fronte legale e il Tar ha ordinato al Ministero dell’Ambiente di rilasciare entro 30 giorni gli atti relativi al procedimento per la verifica delle capacità economiche-tecniche del proponente. Il comitato "Montenero porta di Amiata e Val d’Orcia" segue con grande attenzione il ricorso al Tar proposto da numerose aziende del settore agroalimentare e dai cittadini con Italia Nostra, sostenuti dai Consorzi di tutela del Brunello di Montalcino e del Montecucco, difesi dall’avvocato Michele Greco, contro il progetto della centrale. Con i documenti richiesti dal Tar sarà possibile, per i ricorrenti, verificare come il Ministero abbia potuto affermare che la società intenzionata a realizzare il progetto, e le sue "garanti", avrebbero le capacità tecniche ed economiche per realizzare un intervento che ha un costo di oltre 25 milioni di euro.