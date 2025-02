Il talento delle donne. Focus su Toscano Collezioni

GROSSETO"Donne per le Donne", un evento che celebra il valore e il ruolo della donna nella società, attraverso un incontro di cultura, arte e riflessione. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Grosseto, si terrà domani alle 18, a Grosseto, nella sala conferenze di Toscano Collezioni in via Genova 5. L’evento vedrà la partecipazione di numerosi ospiti. A introdurre la serata sarà Fausto Turbanti, presidente del consiglio comunale di Grosseto. Parteciperanno Susi Esposito, presidente del Centro Antiviolenza "Tutto è vita", Patrizia Passalacqua, responsabile comunicazione associazione Olimpia de Gouges, Emanuele Schioppa, psicologo e Serena Giannini, psicoterapeuta sistemico relazionale familiare. A rendere omaggio all’arte femminile e alla creatività in senso lato, la serata ospiterà l’esposizione delle opere di Luisa Bovani e Daniele Minucci, con una mostra curata da Doriana Melosini e la direzione artistica di Anna del Vacchio.

L’evento è realizzato in collaborazione con le associazioni Olimpia de Gouges, Le Lase di Maremma, Autori al Centro e Tutto è Vita, impegnate nella promozione della cultura e della consapevolezza sociale. "Le donne sono il cuore pulsante della Toscana Collezioni – dicono dalla fabbrica sartoriale –. L’azienda, specializzata nella realizzazione di abiti di alta sartoria maschile, deve il proprio successo proprio alla maestria delle sue sarte, donne talentuose e appassionate che con dedizione e precisione portano avanti una tradizione di eccellenza. Per Toscano, celebrare le donne significa riconoscere il loro talento, la loro forza e il loro inestimabile contributo alla società e al mondo del lavoro. Toscano riconosce inoltre l’importanza della tutela e della salvaguardia psicofisica delle donne. La presenza di esperti nel campo della psicologia e della psicoterapia all’evento testimonia l’attenzione dell’azienda verso il benessere femminile, ponendo l’accento su tematiche fondamentali come il supporto emotivo, la sicurezza e la consapevolezza di sé. Sarà un’occasione per celebrare l’universo femminile, riconoscerne il valore e promuovere una società sempre più equa e consapevole".

L’ingresso è libero, con prenotazione consigliata. Per informazioni e prenotazioni si può contattare l’indirizzo [email protected] e il numero di telefono 05641950136.