Il Sottosegretario: "Laguna, il Consorzio nascerà presto"

Interrogazione a risposta immediata rivolta al ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare "per conoscere l’attuale stato dei lavori relativi all’Ordine del Giorno presentato approvato a fine luglio sull’istituzione del Consorzio della laguna di Orbetello". E’ questa l’iniziativa presa dal deputtao di FdI Fabrizio Rossi durante i lavori della Commissione Ambiente della Camera e la risposta è arrivata dal senatore Claudio Barbaro, Sottosegretario al Mase.

"Ho voluto presentare questa interrogazione a risposta immediata – dice Rossi – per avere segnali ancora più concreti e forti sull’attuale stato dei lavori relativi all’istituendo Consorzio della Laguna di Orbetello. Un ente, che come ha anche sottolineato il sottosegretario Claudio Barbaro, che a breve vedrà la luce. Tra l’altro in commissione dovrebbe partire a breve il procedimento legislativo. Lo stesso consorzio sarà identificato come soggetto di diritto pubblico, del quale faranno parte un rappresentante del ministero dell’ambiente, uno della Regione Toscana, uno della Provincia di Grosseto e uno ciascuno dei Comuni di Orbetello e Monte Argentario. Le gestioni commissariali del passato non hanno portato i frutti sperati. Pertanto, come asserisce anche lo stesso Barbaro, è necessaria la creazione di un ente, il Consorzio della laguna, che la possa gestire in modo omogeneo e continuo e con la massima attenzione. Oggi più che mai, quindi, necessita di una gestione che si occupi, 365 giorni all’anno, di questo complesso ecosistema".